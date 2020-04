Está a decorrer em Coimbra um julgamento que tem cinco arguidos em prisão preventiva e que por isso tem de ser realizado apesar da situação de emergência.

Para cumprir as determinações da Direção-Geral da Saúde e minimizar o risco de contágio, as audiências vão decorrer no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.