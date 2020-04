Há mais de um mês que milhões de portugueses estão fechados em casa, o que levanta desafios emocionais cada vez maiores.

A Direção-Geral da Saúde partilha na sua página na internet um manual para as famílias em isolamento. Aborda entre outros aspetos, a gestão do stress e da ansiedade, as emoções as questões de segurança ou a separação.