Memórias do Confinamento

Levantada a proibição de galgar quilómetros de concelho para concelho, dei por mim a ousar uma pequena viagem nos caminhos da Guarda para Manteigas. As ovelhas devem estar em retiro com medo dos homens e as casas devolutas ainda parecem mais abandonadas, mas o momento pede uma espécie de percurso de alívio d'alma depois de um olá fugidio aos meus pais.

Cheguei à hora do lanche. Sentados em redor de um chá e um pedaço de bolo acabado de fazer, lá estavam os meus ”meninos” como o olhar de quem já aguardava a minha chegada. Fico à porta a olhar. E a sorrir enquanto esvazio um saco com fruta, pão e frascos de álcool descobertos à força de muita sorte. Escuto a minha mãe que já falou com as minhas irmãs e os dias custam mais a passar. E continuo a olhar. Sem parar como canta a canção nas vozes de Seu Jorge e Ana Carolina. Estão bem e só isso me faz pensar como eles, quando dizem que há quem acredite em milagres. Em pequenos grandes milagres que bafejam quem tem mais de 70 anos e, não sendo vendedores de flores, me ensinaram a escolher os meus amores. Não os que vamos encontrando pela vida fora. Esses nem sempre assertivos. Mas aqueles que não escolhemos e que, a cada ano que passa, ajudam a ter noção de que pertencemos a algum lugar.

“Já te vais embora filha”? Sim mãezinha, até amanhã. “E outra vez sem te poder abraçar”! - Atirou com as mãos postas e um grande esforço para não marejar os olhos. Saí a passos largos para não rever a pena com que me via descer as escadas e entrar no carro. Mas não resisti tanto assim. Antes de sair do radar de casa, voltei a olhar. E como imaginava, não saiu da porta sem me dizer até já! Ainda não tinha pensado nisso, porque nunca tinha vivido uma pandemia, mas, ocorreu-me como nunca, que gostava de dominar a “Fórmula de Deus” para minimizar este sofrimento. O dos meus pais e dos meus sogros que, vivendo em Amesterdão, cantaram os parabéns ao filho no correr de uma vídeo chamada. Por pouco, as lágrimas não turvavam a imagem. Não saem de casa há semanas e as máscaras estão esgotadas. Bem gostavam de dar um passeio num dos belos parques da Holanda, mas, sem proteção, o medo vence.

O medo que se revela nesta prece coletiva que nos obriga a ficar em casa para amanhã dar valor à rua. À vida das coisas simples. Vivo aliás, com esta ideia de que nada acontece por acaso e muito menos em vão. Havemos de repensar prioridades e olhar o que nos sossega e pacifica. Parando para olhar.