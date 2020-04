Notas da quarentena 

Vi hoje uma reportagem sobre umas senhoras que cuidam de idosos.

Vão a casa deles, duas vezes por dia.

Levam comida, dão banho, dão os medicamentos, conversam, acalmam, arrumam, levantam das cadeiras de rodas ou das camas.

Uma, disse que está a trabalhar há 14 dias, sem descansar.

Que tem medo, claro.

Apesar das máscaras e viseiras e luvas, o contacto é muito próximo, obviamente.

Entram e saem de várias casas onde, se não fossem, a vida seria ainda mais difícil. Senão, mesmo, impossível.

São duas senhoras.

Mas representam milhares, em todo o mundo.

Milhares que me comovem.

Que me fazem sentir ridícula das minhas queixas.

Que me fazem sentir vergonha dos meus desabafos de confinamento.

Que me fazem sentir pequena e insignificante.

Fútil, na minha saudade de passear à beira rio, ir a um restaurante, estar com amigos ou, até, voltar à redação.

Frívola, por me preocupar com a velocidade da rede, aqui em casa, e se isso vai facilitar, ou não, a edição das peças que, não obstante as falhas na fibra óptica, consegui sempre mandar a tempo.

Tenho perfeita consciência de que vivo numa bolha de privilégios.

Mas, quando a realidade se mostra assim, em toda a sua crueza, e me comove desta forma, enrolo-me como um bichinho de conta e, espero, que o aperto que sinto na alma, sirva para alguma coisa.

Veja também: