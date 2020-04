Produção na Autoeuropa retomada no final do mês de abril

A produção na Autoeuropa vai ser retomada na última semana deste mês, garantiu esta quinta-feira a Volkswagen, que já definiu o calendário de reabertura das várias fábricas a nivel mundial.

O grupo diz que a produção será retomada de acordo com a disponibilidade de peças, com o desenvolvimento do mercado e também com as indicações dos governos de cada país.

A fábrica da Autoeuropa, em Palmela, parada desde 17 de março por causa da pandemia da Covid-19, já tinha avançado que pretendia reabrir a 27 de abril.

