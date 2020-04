Quem pode entrar em espaços públicos? Na China, a decisão é de uma aplicação para telemóvel

Das aplicações que prometem ocupar, e assim facilitar, a vida de quem está em isolamento, às plataformas que permitem que o distanciamento físico não seja também social, a pandemia de Covid-19 tem dado ainda mais destaque ao papel das tecnologias nos dias que correm.

E se, na Europa, os Governos são alertados para o facto do rastreio das localizações de telemóveis - usado para aferir o grau de confinamento das populações - violar as regras comunitárias, na China é, precisamente, uma aplicação para smartphone que determina se alguém pode, ou não, sair de casa.

Seja para ir ao café, andar de metro ou, até mesmo, para ir trabalhar, é a aplicação que decide. Esta é a nova realidade com que centenas de milhões de chineses lidam agora diariamente.

O Governo da China apostou o combate ao coronavírus numa espécie de "código de saúde", baseado em cores, para controlar as deslocações dos cidadãos, e assim combater a disseminação do vírus.

Com a ajuda dos dois gigantes da Internet do país - Alibaba ( BABA ) e Tencent ( TCEHY ) - o sistema foi lançado no início de Fevereiro.

Para obter o código QR, os utilizadores fornecem informações pessoais como o nome, o número de identidade nacional ou número de passaporte e de telefone, e relatam o histórico de viagens e eventuais contatos com algum paciente confirmado ou suspeito de Covid-19 nos últimos 14 dias.



Preenchidos estes dados e dada a informação sobre sintomas como febre, tosse ou dor de garganta, cabe às autoridades verificar esses dados. Depois disso, é atribuído um pequeno código de barras quadrado.



Se for verde, o utilizador pode circular livremente.

Se for amarelo fica em quarentena por 7 dias.

Se a cor atribuída for a vermelha, o isolamento decretado é pelo dobro do tempo.



Além de decidir sobre a liberdade de circulação dos cidadãos, o QR serve ainda para localizá-los. Desta forma, quando um paciente confirmado, as autoridades conseguem identificar rapidamente os locais públicos por onde passou, e com que outras pessoas esteve em contacto.



Para já, o uso desta aplicação não foi declarado obrigatório pelo Governo. Mas há já várias cidades onde quem não a tem está impedido de entrar na maioria dos espaços públicos.

Tal como na China, há outros governos que adoptaram uma tecnologia semelhante para combater o vírus.

Singapura lançou no mês passado uma aplicação para o rastreamento de contatos, que permite às autoridades identificar quem esteve exposto a pacientes com a Covid-19. Opção semelhante teve o governo russo. E o Japão pondera avançar no mesmo sentido.

De acordo com a Alipay, no final do mês de fevereiro já havia mais de 200 cidades a adoptar o sistema.

"A tecnologia agora desempenha uma papel fundamental na contenção da pandemia", disse à CNN Business Xian-Sheng Hua, especialista em Inteligência Artificial no sector da saúde, que trabalha no gigante de comércio eletrónico da China, o Alibaba.

Gleb Garanich / Reuters

Quais são os problemas?



Como em todos os produtos de tecnologia, há falhas.

Em Hangzhou, a cidade onde os códigos de saúde foram introduzidos pela primeira vez, alguns moradores reclamaram ter recebido um código vermelho por motivos errados, como ter assinalado como sintomas o "nariz entupido" ou "fadiga", que também podem ter lugar numa constipação ou gripe comum.

E à medida que o povo chinês vai regressando, gradativamente, à circulação, surgem outros problemas. Os cidadãos voltam a poder viajar, mas nem todas as cidades reconhecem os códigos QR umas das outras, ainda que todos tenham o mesmo sistema de cores e tenham sido desenvolvidos pelas mesmas empresas.



Cada cidade, ou região, adoptou um sistema. E cada sistema parte de uma base de dados sobre o coronavírus diferente, configurada pelas autoridades locais.



Como estas bases não são compartilhadas entre os governos locais, e porque governos diferentes podem ter critérios diferentes na atribuição das cores, alguns acabam por não reconhecer os códigos de outros lugares.

Além deste senão, há também quem levante dúvidas acerca da questão da privacidade.

"Tudo o que me importa é saber se as nossas informações pessoais estão guardadas, e se nossa segurança será garantida", disse Han Dongyan, um utilizador do sistema Weibo.

Zhu Wei, da Universidade de Ciência Política e Direito da China, defendeu os códigos QR numa entrevista ao Guangming Daily.

Para o especialista jurídico, os códigos de saúde respeitam a lei de segurança na Internet da China, uma vez que quem os utiliza, está ciente da recolha de dados e autoriza.



O envolvimento do Governo é, para Zhu Wei, também um fator de legitimidade do tratamento destes dados.

Já Jason Lau, especialista em privacidade e professor da Universidade Batista de Hong Kong, alerta para a questão da proporcionalidade. Lau entende que a informação recolhida deve ser "proporcional ao objetivo a ser alcançado", e questiona ainda se os códigos gerados vão ou não ser eliminados depois da pandemia.

"Como é que determinamos quando a pandemia terminou? Por exemplo, o governo e as empresas que estão a recolher esses dados - quem é a pessoa que diz: OK, a pandemia acabou, vamos eliminá-los?".

Ainda em Fevereiro, a garantia de que os dados serão destruídos tinha sido dada por Liu Yuewen, especialista da polícia de Yunnan, numa conferência de imprensa.

Além disso, sublinhou, "ninguém será capaz de ver nenhum dado sem a permissão da central de prevenção e controlo de epidemias".

Algumas cidades, como Hangzhou, já começaram a remover os códigos, e ali os moradores já não precisam mostrá-los em locais públicos. Mas em muitos outros lugares, como Pequim e Xangai, os pequenos códigos de barras ainda decidem onde é que os cidadãos podem, e não podem ir, no seu dia a dia.