Restrições em Portugal são para manter pelo menos até baixar a taxa de infeção média por Covid-19

Nas últimas 24 horas morreram mais 30 pessoas em Portugal e há 750 novos casos confirmados.

O cordão sanitário em Ovar vai ser levantado até domingo. A confirmação foi dada pela diretora-geral da Saúde, numa altura em que se sabe que o número de internados atingiu um novo pico: são agora 1.302, mais 102 do que na quarta-feira.

Parlamento aprovou renovação do estado de emergência até 2 de maio

O novo Estado de Emergência prevê e estabelece critérios para a reabertura gradual de serviços, empresas e estabelecimentos comerciais.

A Assembleia da República aprovou hoje o decreto do Presidente da República que renova o estado de emergência até ao final do dia 2 de maio, para permitir medidas de contenção da Covid-19.

No plenário, o PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN votaram a favor da prorrogação do estado de emergência, enquanto PEV e Chega abstiveram-se.

O PCP e a deputada não inscrita, Joacine Katar Moreira, que se tinham abstido na primeira renovação do estado de emergência, juntaram-se ao parlamentar da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, no voto contra.

O decreto presidencial, que foi enviado ao parlamento esta manhã, prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".

