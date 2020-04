Seferovic doa 10 computadores e apela ao contributo para alunos necessitados

O futebolista suíço do Benfica Haris Seferovic lançou hoje um apelo à doação de computadores para alunos que não possuem meios informáticos para estudar em casa, devido à pandemia de covid-19.

Numa publicaçãono Instagram, que é acompanhada por uma fotografia do avançado benfiquista e da mulher, rodeados por vários computadores portáteis, Seferovic revelou que decidiu "comprar computadores e doá-los à plataforma @studentkeep", que trabalha com o ministério da Educação português e "fornece dispositivos aos alunos necessitados".

A plataforma Student Keep, um projeto criado ao abrigo da comunidade tech4covid19, reúne as informações de estudantes sem condições para aceder ao ensino online e pessoas com equipamentos a mais que ofereçam ou emprestem - os padrinhos.

Haris Seferović doou 10 computadores portáteis e foi levá-los para serem distribuídos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 629 mortes e 18.841 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 599 para 629, mais 30 (uma subida de 5%), enquanto o número de infetados aumentou de 18.091 para 18.841, mais 750, o que representa um aumento de 4,1%.

O número de casos recuperados subiu de 383 para 493 - mais 8,7%.

O Presidente da República submeteu esta quinta-feira ao Parlamento uma nova renovação do estado de emergência em Portugal, até ao dia 2 de maio.

A pandemia da covid-19 matou pelo menos 137.500 pessoas em todo o mundo e há pelo menos 2.083.820 casos de infeção em 193 países desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00.

Pelo menos 450.500 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortes e casos, com 30.985 mortes para 639.664 casos.

Pelo menos 52.738 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 21.645 mortos em 165.155 casos, Espanha com 19.130 óbitos (182.816 casos), França com 17.167 mortos (147.863 casos) e Reino Unido com 12.868 mortos (98.476 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.341 casos (46 novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 3.342 mortos (não há novos óbitos) e 77.892 curados.

Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 90.181 mortes para 1.047.303 casos, Estados Unidos e Canadá 32.039 mortes (667.870 casos), Ásia 5.369 mortes (151.423 casos) e Médio Oriente 5.253 mortes (112.377 casos), América Latina e Caraíbas 3.669 óbitos (79.862 casos), África 910 óbitos (17.293 casos) e Oceânia 79 óbitos (7.694 casos).