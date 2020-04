A linha da frente do combate à Covid-19 nos hospitais britânicos

Enquanto o Governo alerta os britânicos para se prepararem para mais vagas do novo coronavírus nos próximos 12 meses, os hospitais na linha da frente no combate à pandemia tentam lidar com um número crescente de doentes todos os dias.

Desde o início da pandemia já foram registados 108.692 casos de Covid-19 e mais de 14.500 mortes.

A reportagem é da SKY News, parceira da SIC.

