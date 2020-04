Chegar ao mundo no meio de uma pandemia 

Perante a pandemia do coronavírus, a Organização Mundial de Saúde não colocou as grávidas nos grupos de risco, mas reconhece uma maior propensão para doença grave.

No Reino Unido, a história é diferente. As grávidas são consideradas um grupo de risco, a par com os idosos com mais de 70 anos.

Devido à pandemia, o Reino Unido suspendeu o apoio domiciliário aos recém-nascidos.

Uma mãe explicou o quão complicada a situação tem sido, por não ter ajuda, e revelou o que faz quando começa a ficar desanimada e sem saber o que fazer.



