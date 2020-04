Cientista desaconselha proibição de corridas

Isolamento e sistema imunitário - O paradoxo do combate à Covid-19. Pode o isolamento destruir o sistema imunitário humano? Os testes feitos com um grupo de astronautas revelam que sim. Mas a ciência aponta para uma forma de fotalecê-lo, mesmo em quarentena - exercício cardiovascular.

Richard Simpson é professor na Universidade do Arizona, especializado em imunobiologia. Como parte de uma pesquisa, financiada pela NASA, o trabalho deste cientista tem consistido em avaliar o impacto do isolamento no sistema imunitário dos astronautas.



Segundo explicou ao The Telegraph, uma das coisas que estará na origem deste impacto negativo na imunidade dos astronautas é o stress do isolamento.

“Uma resposta biológica ao stress pode ter um impacto positivo ou negativo no seu sistema imunitário. Mas em isolamento e confinamento, estamos a falar sobre stress crónico, onde são libertados glicocorticóides como o cortisol, que sabemos, de décadas de pesquisa, que têm efeitos supressores no sistema imunitário".

Além disso, Simpson explica que as células T, parte importante na resposta do organismo a um agente infeccioso, são comprometidas nesta função pelo stress.

Agora que uma grande parte da população mundial está em confinamento, o trabalho deste cientista pode ganhar especial relevância. Poderá o impacto do confinamento ser semelhante ao que foi verificado nos astronautas?



Simpson não só acredita que sim, como teme que possa ser até pior para o resto da população:

"Existe uma situação semelhante aqui", admite. “E lembre-se que os astronautas passam por um rigoroso processo de seleção, e são escolhidos pela sua capacidade de tolerar o isolamento. Para a maioria da população, este será um ambiente completamente novo.”

A conclusão coloca a humanidade perante um paradoxo.

O mesmo isolamento que é necessário para combater a propagação do vírus, também enfraquece a parte do organismo que se encarrega de combatê-lo. Simpson garante que há uma forma de mitigar este problema. O sono e a boa nutrição serão uma boa ajuda. Mas, para o especialista, a chave está no exercício cardiorespiratório, por desencadear a mobilização de biliões de anticorpos para protecção do corpo humano.

"Descobrimos que, nos casos em que os níveis de condicionamento físico dos astronautas eram mais altos, a probabilidade de se reativar um vírus era muito menor", afirma. Além disso, “a capacidade de infetar outras pessoas também foi reduzida. Portanto, o exercício parece ser uma contramedida eficaz para ajudar a manter a função imunológica durante o isolamento. ”

Embora não existam ainda dados sobre o efeito do exercício sobre os coronavírus, Simpson sublinha que existem diversas pesquisas que sugerem que possa proteger contra outras infeções virais, como a gripe, o rinovírus e Epstein-Barr (EBV). Efeito que também já se comprovou ter lugar em doentes com cancro, HIV, doenças cardiovasculares e diabetes.

É certo que outras pesquisas já tinham demonstrado que o exercício estimula o sistema imunitário. O que torna a descoberta de Simpson única é o facto de estudar, pela primeira vez, o efeito em indivíduos confinados.

"Falamos de exercícios moderados a vigorosos, o que significa coisas como correr ou andar de bicicleta - qualquer coisa que eleve a frequência cardíaca e o faça suar. Esse é o tipo de exercício de que mais beneficiamos quando se trata de mobilizar células imunes".

Um bom treino liberta hormonas como a adrenalina. Hormonas que, segundo o cientista, mobilizam certas células que são muito boas em reconhecer e matar as que estão infectadas por vírus. "Sabemos, pelos estudos desenvolvidos em animais, que muitas dessas células imunitárias vão para os pulmões e para o trato respiratório superior, o que provavelmente é bom durante uma pandemia de COVID-19".

Mark J. Terrill

Numa recente publicação, no blog da Faculdade Americana de Medicina Esportiva, o médico Richard Simpson escreveu:

“Embora o exercício possa não impedir que sejamos infetados se expostos, é provável que manter-se ativo melhore o sistema imunitário para ajudar a minimizar os efeitos do vírus, aliviar os sintomas, agilizar os tempos de recuperação e diminuir a probabilidade de infectar outras pessoas. ”

O especialista defende ainda a alta probabilidade do exercício melhorar também a resposta a qualquer vacina, quando houver. "Sabemos, de estudos sobre exercícios, que as pessoas que se exercitaram por seis meses tiveram uma resposta imune mais forte à vacina contra a gripe".

Sobre a ameaça de países, como o Reino Unido, proibirem a prática de exercício físico na rua, Simpson, apesar de defender o confinamento no combate à Covid-19, é peremptório: "Toda vez que você se exercita, é como mobilizar tropas - as suas tropas são as células imunológicas", conclui.

“Se você mobilizar estas tropas uma vez por semana, poderá encontrar um bandido. Mas se você mobilizar de duas a quatro equipas por semana, maior a probabilidade de encontrarem um vilão como um vírus. Estar confinado e isolado terá um efeito prejudicial nos níveis de imunidade e estresse. Se você puder exercitar-se, mantendo distâncias seguras, isso vai ajudar a reduzir o estresse e a preservar a imunidade, proporcionando um duplo benefício. ”