Covid-19: China revê número de vítima mortais em Wuhan para 3.869

Na China, o número de vítimas mortais na cidade de Wuhan foi revisto em alta. Os dados oficiais dão conta de mais 1.290 mortos, elevando para 3.869 o número de pessoas que perderam a vida naquela cidade.

Trata-se de uma atualização de dados, uma vez que havia situações que não estavam a ser contabilizadas como casos de infeção pela Covid-19. Esta atualização eleva, assim, para 4.600 o total de vítimas mortais em toda a China.

Esta sexta-feira, ficou também a saber-se que o país registou a maior contração económica dos últimos 40 anos. Nos primeiros três meses do ano, a economia chinesa contraiu 6,8% em comparação com o mesmo período do ano passado.

