Covid-19: Doentes falham tratamentos com medo de contágio

O diretor do serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital Santa Marta deixa um alerta aos doentes para não deixarem de ir aos hospitais, por causa da pandemia do coronavírus.

A mensagem foi reforçada pelo secretário da Estado da Saúde, na conferência de imprensa desta sexta-feira.