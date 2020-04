Covid-19: Mentiu e colocou profissionais de saúde em risco

Um homem colocou em risco vários profissionais de saúde, no norte do país, por ter mentido. Negou estar infetado com o novo coronavírus, mas a verdade é que estava referenciado positivo para a covid-19.

O homem sentiu uma dor forte no peito e ligou para o 112. Quando questionado sobre se estava infetado, respondeu que não. Foi só no Hospital de Santo António, no Porto, que descobriram que era mentira, já depois de ter seguido o percurso normal das urgências, ou seja, passou pela triagem e por uma sala de espera com outros pacientes.

O hospital apresentou queixa na PSP e o homem arrisca agora uma pena de prisão de oito anos, pelo crime de propagação de doença.