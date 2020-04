Covid-19: Ministro da saúde austríaco considera taxa de infeção britânica preocupante

O Ministro da Saúde da Áustria, Rudolf Anschober, considera que a taxa de infeção do novo coronavírus no Reino Unido é preocupante. As declarações surgem depois do ministro dos Negócios Estrangeiros britânico afirmar que o combate à pandemia atravessa um bom momento.

ESPECIAL CORONAVÍRUS

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO AS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA