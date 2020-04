Dia do trabalhador pode ser celebrado com distanciamento social

O decreto do novo estado de emergência prevê a possibilidade de celebração do 1º de maio, o dia do trabalhador.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse que as medidas para garantir o distanciamento social nesse dia são apresentadas na próxima semana.

