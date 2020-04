Doentes com sintomas de Covid-19 que não conseguiram contactar SNS24 foram à farmácia

Um inquérito do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto sobre a adaptação à covid-19 concluiu que os participantes com sintomas que não conseguiram contactar a Linha SNS24 recorreram mais à farmácia do que os que reportaram contacto.

Os dados divulgados hoje no relatório "Diários de uma Pandemia", iniciativa desenvolvida pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), no Porto, analisaram a utilização dos cuidados de saúde, desde o dia 23 de março, de 10.391 participantes, com idades entre os 16 e 89 anos.

O documento, a que a Lusa teve hoje acesso, conclui que os participantes recorreram "sobretudo" ao médico de família (seis em cada mil participantes) e à Linha SNS24 (quatro em cada mil).

No que à utilização da Linha SNS24 concerne, 8,4% dos participantes tentaram o contacto durante o mês de março, sendo que 3,6% não conseguiu por "motivos independentes da sua vontade" (43% dos indivíduos que tentaram o contacto).

"Este insucesso não pareceu refletir-se num aumento da procura dos cuidados presenciais - hospitais ou centros de saúde - quando comparado com o que foi relatado pelos participantes que conseguiram contactar a Linha", lê-se no documento.

Segundo o relatório, estes participantes foram mais vezes à farmácia (77 em cada mil) do que aqueles que conseguiram contactar a linha (55,7 em cada mil).

Os participantes que tentaram contactar a Linha SNS24, com ou sem sucesso, afirmaram também ter feito pesquisas “mais frequentes” na Internet sobre a covid-19, do que aqueles que não procuraram a linha.

Inquiridos que consideraram o seu risco individual como alto

Por sua vez, o relatório indica que os inquiridos que consideraram o seu risco individual como alto recorreram mais frequentemente ao médico de família, Linha SNS24 e a hospitais públicos do que os restantes.

Paralelamente, a ida à farmácia também aumentou "consideravelmente com a probabilidade percebida de doença", passando de 35,7 em cada mil nos inquiridos que consideravam ter "muito baixo risco" a 80,4 em cada mil nos que consideravam ter um risco "muito elevado"

O contacto com casos confirmados de infeção por covid-19 foi o principal motivo associado à procura de cuidados de saúde, seguindo-se os indivíduos que tiveram um ou mais sintomas associados ao vírus como tosse, febre e dificuldade respiratória.

O relatório indica também que os cuidados de saúde foram mais procurados por pessoas cujo agregado familiar incluía doentes crónicos, bem como crianças até aos 10 anos.

Profissionais do setor da saúde

Já os profissionais do setor da saúde foram os que mais recorreram ao médico de família à distância (9,4 em cada mil) e aos hospitais públicos (5,2 em cada mil), segundo o relatório, "possivelmente por exposições de maior risco ou pela proximidade".

Paralelamente, foram as mulheres, entre os 40 e 59 anos, e os homens, com 60 ou mais anos, que mais contactaram com o médico de família (7,6 em cada mil e 7,9 em cada mil, respetivamente).

As mulheres com 60 anos ou mais anos foram as que mais utilizaram a Linha SNS24, seguindo-se os homens com menos de 40 anos. Já as deslocações a hospitais do Serviço Nacional de Saúde foram mais frequentes em mulheres mais jovens.

Ao nível das regiões, o relatório conclui que os cuidados de saúde foram menos utilizados pelos residentes no Alentejo e no Algarve. Nestas zonas, apenas 0,5 em cada mil participantes e 3,8 em cada mil recorreram, respetivamente, à Linha SNS24.

A iniciativa, também desenvolvida em colaboração com jornal Público, visa, com base em dados sobre as rotinas diárias da população, compreender a adaptação à covid-19.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 657 mortes e 19.022 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 629 para 657, mais 28 - uma subida de 4,45%-, enquanto o número de infetados aumentou de 18.841 para 19.022, mais 181, o que representa um aumento de 0,96%, a percentagem de novos casos mais baixa desde o início da pandemia.

O número de casos recuperados subiu de 493 para 519.

Quase 146 mil mortos e mais de dois milhões de infetados em todo mundo

A pandemia da covid-19 matou pelo menos 145.673 pessoas e menos 2.182.740 casos de infeção em 193 países desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00, que dá conta de mais de dois milhões de infetados.

Pelo menos 474.900 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortes e casos, com 33.286 mortes para 671,425 casos.

Pelo menos 54.703 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 22.170 mortes em 168.941 casos, Espanha com 19.478 mortes (188.068 casos), França com 17.920 mortes (165.027 casos) e Reino Unido com 13.729 mortes (103.093 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.367 casos (26 novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.632 mortes (após o anúncio hoje das autoridades de Wuhan de que morreram mais 1.290 pessoas, que não tinham sido contabilizadas) e 77.892 curados.

Até às 11:00 de hoje, a Europa registou 94.021 mortes para 1.099.211 casos, Estados Unidos e Canadá 34.499 mortes (701.335 casos), Ásia 6.751 mortes (154.943 casos) e Médio Oriente 5.357 mortes (115.745 casos), América Latina e Caraíbas 4.001 mortes (85.237 casos), África 965 mortes (18.546 casos) e Oceânia 79 mortes (7.730 casos).