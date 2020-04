Itália com mais mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, novos casos estabilizam

A Itália registou 575 mortes nas últimas 24 horas, um aumento em relação aos 525 registados ontem. No entanto, o número de novas infeções baixou ligeiramente: 3493 confirmados hoje e 3786 registados ontem.

O segundo país do mundo mais atingido pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, depois dos Estados Unidos, contabiliza um total de 22.745 mortos desde 21 de fevereiro.

O número total de casos de infeção confirmados ascende a 172.434, o terceiro mais elevado a seguir aos Estados Unidos e a Espanha.

Esta sexta-feira estavam nos cuidados intensivos 2.812 pessoas, contra as 2.936 que estavam ontem - hoje é o 14º.dia que este número está em queda.

Itália deve aliviar confinamento com “grande cautela” e muitos testes

Itália deverá iniciar o alívio do confinamento geral “com grande cautela” e com a realização contínua de testes para detetar qualquer sinal de aumento dos contágios pelo novo coronavírus, defendeu hoje o Instituto Superior de Saúde italiano.

“A fase de reabertura deve realizar-se com grande cautela, controlando a todo o momento os novos contágios. Vamos ter de reorganizar a nossa vida, os nossos hábitos nos transportes, no trabalho e nas atividades diárias”, disse o presidente do instituto, Silvio Brusaferro, em conferência de imprensa.

“Vai ser necessário identificar os fatores de risco nos locais de trabalho e utilizar ferramentas como o distanciamento social” ou mesmo “barreiras físicas” que impeçam o contacto próximo entre pessoas, advogou.

Itália renovou o confinamento geral da população até 3 de maio.

Silvio Brusaferro defendeu que, ao iniciar o alívio das restrições, as autoridades testem sistematicamente a população, por forma a “permitir viver com o vírus” e manter o nível de contágios “abaixo de 1”, ou seja, em que cada pessoa infetada contagia no máximo uma outra pessoa.

Itália prepara fim do confinamento social para 4 de maio

Quase 146 mil mortos e mais de 2 milhões de infetados em todo mundo

A pandemia da covid-19 matou pelo menos 145.673 pessoas e menos 2.182.740 casos de infeção em 193 países desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00, que dá conta de mais de dois milhões de infetados.

Pelo menos 474.900 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortes e casos, com 33.286 mortes para 671,425 casos.

Pelo menos 54.703 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 22.745 mortos e 172.434 infeções, Espanha com 19.478 mortes (188.068 casos), França com 17.920 mortes (165.027 casos) e Reino Unido com 14.576 mortes (108.692 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.367 casos (26 novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.632 mortes (após o anúncio hoje das autoridades de Wuhan de que morreram mais 1.290 pessoas, que não tinham sido contabilizadas) e 77.892 curados.

Até às 11:00 de hoje, a Europa registou 94.021 mortes para 1.099.211 casos, Estados Unidos e Canadá 34.499 mortes (701.335 casos), Ásia 6.751 mortes (154.943 casos) e Médio Oriente 5.357 mortes (115.745 casos), América Latina e Caraíbas 4.001 mortes (85.237 casos), África 965 mortes (18.546 casos) e Oceânia 79 mortes (7.730 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 657 mortes e 19.022 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 629 para 657, mais 28 - uma subida de 4,45%-, enquanto o número de infetados aumentou de 18.841 para 19.022, mais 181, o que representa um aumento de 0,96%, a percentagem de novos casos mais baixa desde o início da pandemia.

O número de casos recuperados subiu de 493 para 519.

Terceiro estado de emergência até 2 de maio

O decreto presidencial que prolonga até 02 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".