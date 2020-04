Ministro aconselha britânicos a não marcarem férias de verão

O ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, aconselhou hoje cautela aos britânicos e sugeriu que não marquem férias de verão no estrangeiro devido à incerteza criada pela pandemia covid-19, motivando críticas do setor do turismo.

“A curto prazo, em termos de conselhos de viagem sobre se devem marcar as férias, claramente as pessoas devem querer ver qual é a trajetória desta doença nas próximas semanas”, afirmou, numa entrevista à BBC Radio 4.

O ministro lembrou que, embora existam sinais de que o número de casos de contágio e de mortes está a desacelerar no Reino Unido, ainda não começaram a decrescer claramente para que se possa antever um regresso à normalidade.

“Eu não vou reservar férias de verão nesta altura”, vincou, a título de conselho aos britânicos.

A associação dos promotores de turismo britânicos (ABTA) qualificou as declarações de “insensatas” e potencialmente prejudiciais para a indústria.

“Foi um comentário insensato e sem base em factos acerca do que sabemos hoje sobre o futuro da pandemia”, acusou o presidente executivo, Mark Tanzer.

Na sua opinião, "mostra total desconsideração pela indústria de viagens do Reino Unido, pelas centenas de milhares de pessoas que emprega e pelas dificuldades que está a enfrentar nesta crise atual. Seria melhor que o governo se concentrasse em tomar as medidas necessárias para apoiar o setor, em vez de prejudicar a confiança”.

Britânicos representaram 19,2% das dormidas de estrangeiros em Portugal em 2019

O Reino Unido é o principal mercado emissor de turistas para Portugal, tendo representado 19,2% das dormidas de estrangeiros em 2019 e vindo a registar sucessivos crescimentos desde 2013, apenas interrompidos em 2018, de acordo com dados do INE.

Os destinos preferenciais dos hóspedes britânicos foram o Algarve (63,4% das dormidas do mercado), a Madeira (18,5%) e a Área Metropolitana de Lisboa (10,8%).

O Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico mantém desde meados de março um conselho por tempo indefinido contra "todas as viagens não essenciais em todo o mundo” devido à crise causada pelo coronavírus Covid-19, mas continuam a circular aviões entre Portugal e o Reino Unido com serviços reduzidos.

O governo britânico anunciou na quinta-feira que vai prolongar por pelo menos mais três semanas o regime de confinamento obrigatório, que só permite às pessoas saírem de casa para a compra de bens essenciais, como alimentos ou medicamentos, fazer exercício, ajudar pessoas vulneráveis ou trabalhar, se não for possível fazê-lo remotamente.

O Reino Unido registou 14.576 mortos em 108.692 pessoas infetadas durante a pandemia covid-19, de acordo com a atualização dos dados feita hoje pelo Ministério da Saúde britânico.

Quase 146 mil mortos e mais de dois milhões de infetados em todo mundo

A pandemia da covid-19 matou pelo menos 145.673 pessoas e menos 2.182.740 casos de infeção em 193 países desde que surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 11:00, que dá conta de mais de dois milhões de infetados.

Pelo menos 474.900 doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortes e casos, com 33.286 mortes para 671,425 casos.

Pelo menos 54.703 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 22.170 mortes em 168.941 casos, Espanha com 19.478 mortes (188.068 casos), França com 17.920 mortes (165.027 casos) e Reino Unido com 14.576 mortes (108.692 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.367 casos (26 novos entre quinta-feira e hoje), incluindo 4.632 mortes (após o anúncio hoje das autoridades de Wuhan de que morreram mais 1.290 pessoas, que não tinham sido contabilizadas) e 77.892 curados.

Até às 11:00 de hoje, a Europa registou 94.021 mortes para 1.099.211 casos, Estados Unidos e Canadá 34.499 mortes (701.335 casos), Ásia 6.751 mortes (154.943 casos) e Médio Oriente 5.357 mortes (115.745 casos), América Latina e Caraíbas 4.001 mortes (85.237 casos), África 965 mortes (18.546 casos) e Oceânia 79 mortes (7.730 casos).

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 657 mortes e 19.022 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 629 para 657, mais 28 - uma subida de 4,45%-, enquanto o número de infetados aumentou de 18.841 para 19.022, mais 181, o que representa um aumento de 0,96%, a percentagem de novos casos mais baixa desde o início da pandemia.

O número de casos recuperados subiu de 493 para 519.

Portugal regista 657 mortos associados à covid-19 em 19.022 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 28 mortos (+4,5%) e mais 181 casos de infeção (+0,96%).

Terceiro estado de emergência até 2 de maio

O decreto presidencial que prolonga até 02 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".