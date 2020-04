Norman Hunter morre aos 76 anos vítima da Covid-19

O ex-futebolista internacional inglês Norman Hunter, jogador da seleção campeã mundial em 1966, morreu esta sexta-feria aos 76 anos, depois de ter sido diagnosticado com a Covid-19, informou o Leeds United.

"O Leeds United está devastado depois de tomar conhecimento da morte de Norman Hunter, aos 76 anos. Norman deu entrada na última semana no hospital, com o diagnóstico da Covid-19, e, apesar de lutar e dos esforços do serviço de saúde, morreu hoje de manhã", refere o clube.