"Os desobedientes de Sexta-feira Santa" e outros dias

Abri o documento e lá vinha a descrição do número de detidos por violação das medidas de restrição mais apertadas impostas especificamente para o período de 9 a 13 de Abril. Partilho agora que interiorizei a forma apelativa como o MAI se dirigiu à imprensa e reforcei a boa ideia que tenho do Ministro Eduardo Cabrita. Julgo aliás que nesta segunda legislatura em que ocupa aquela pasta, tem demonstrado maior segurança e domínio dos assuntos e que, talvez por isso, demonstre ser capaz de ter uma comunicação mais fluída e eficaz.

Passaram os dias, com mortes acumuladas e novos casos de infeção covid-19 e eis que a Direção-Geral de Saúde, fundada naquilo que afirmou ser a tendência internacional, recomendou o uso generalizado de máscaras. O preceito foi aliás vincado pela Ministra da Saúde dizendo que, além do distanciamento social, seria conveniente que todos os cidadãos usassem as referidas máscaras em espaços fechados e suscetíveis de serem frequentados por bastante gente, como seriam os casos dos supermercados ou das farmácias.

Pois muito bem. Nada será demais para evitar novos focos de contágio. Ainda mais agora que se alvitra o alívio das restrições em Maio, isto é, mal cesse o novo decreto do Estado de emergência.

O que me intriga, porém, é que a postura dos governantes, deputados e altas figuras do Estado não acautelem o que, não raras vezes, a sabedoria popular cobra quando lembra que "o bom exemplo vem de cima". Senão vejamos.

Os deputados que vão às sessões plenárias são, regra geral, muitos mais do que um terço dos que seriam admissíveis e os que usam máscara contam-se pelos de dedos de uma só mão e muito provavelmente sobram dedos. O mesmo se tem passado nas reuniões participadas pelo Primeiro-ministro e Presidente da República, com académicos, economistas para estruturar o relançamento da economia portuguesa. E, aposto simples contra dobrado que, fruto das novas regras, em qualquer supermercado do país, há sempre menos pessoas ao mesmo tempo, do que em qualquer dessas reuniões que identifiquei ou no plenário da Assembleia da República.

E, agora, pasme-se! Apesar do momento que vivemos, de apelos incontáveis para que os portugueses sigam à risca as recomendações da Autoridade de Saúde, ficámos a saber, nas últimas horas que as comemorações do 25 de Abril vão realizar-se, bem como as celebrações do primeiro de Maio. Com o argumento de que serão respeitadas todas as regras de saúde pública. Eu sou filha de Abril e trabalhadora como milhares de cidadãos e não me cansarei de celebrar conquistas e direitos numa democracia consolidada como a nossa em que tenho o gosto de viver, mas, sinceramente, custa-me a engolir incoerências e pregações do Frei Tomás.

Salvo melhor opinião, não devia haver ajuntamentos (detesto a palavra, mas o termo está na ordem do dia), em qualquer ato social, dentro ou fora da esfera do Estado. Porque, se prevalecer o argumento de que serão salvaguardadas todas as regras de distanciamento social, temos de dar a qualquer cidadão que queira fazer uma festa ou abrir o seu estabelecimento comercial, o benefício da dúvida. Tal como o governo, os presidentes da República e da Assembleia da República parecem pedir quando, sem mas ou meio mas, decidem manter celebrações em tempo de pandemia.

É inegável que o Primeiro-ministro tem conduzido este processo com grande mestria e que, com isso já terá capitalizado tanta estima externa como internamente. E até por isso, não quero acreditar que queira arruinar num dia ou em dois, o mérito que conquistou nestas semanas de dor e sofrimento e de tantos sacrifícios reconhecidos esta quinta-feira por Marcelo Rebelo de Sousa. Bem sei que a coerência e o bom senso são difíceis de manter, mas são um desígnio nacional de que não podemos e não devemos abdicar.