Produtores que entregam excedente à solidaridade social apoiados pelo Ministério da Agricultura

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, participa esta sexta-feira na entrega de frutos vermelhos ao Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa.

O Governo avançou com a retirada do mercado de alguns frutos para equilibrar a oferta em tempo de pandemia, após os produtores denunciarem quebras nas vendas a rondar os 50%.

Agora vão receber um apoio de 40% do valor médio de mercado para os produtos que sejam entregues a instituições particulares de solidariedade social e ao Banco Alimentar.

Maria do Céu Albuquerque anunciou ainda um conjunto de medidas de apoio à tesouraria do setor agrícola, com linhas de crédito que começam nos 200 milhões de euros e que, nesta altura já ascende aos seis mil milhões de euros.

