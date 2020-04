Rui Rio escolhe 27 deputados para sessão solene do 25 de Abril

O presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, já informou a bancada quem são os 27 deputados que deverão estar presentes na sessão solene do 25 de Abril, e vai privilegiar os estreantes.

Num mail enviado aos deputados, a que a Lusa teve acesso, Rui Rio recorda as regras aprovadas na conferência de líderes na quarta-feira e que preveem a presença na sessão solene de apenas um terço dos deputados, ou seja 77 dos 230 parlamentares, devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

"Dentro destas regras destaca-se o facto de o quórum de funcionamento da sessão solene comportar a presença de 27 deputados do PSD, um terço do total de deputados, de modo a que fiquem sempre duas cadeiras de intervalo entre cada uma das deputadas e deputados presentes", refere o mail.

O texto enuncia depois os critérios que presidiram à elaboração da lista: deputados que "nunca tiveram a oportunidade de participar numa sessão solene do 25 de abril" e que exerçam, cumulativamente, um dos seguintes cargos - membros da direção do grupo parlamentar ou da direção do partido, presidentes, coordenadores ou vice-presidentes ou vice-coordenadores das comissões parlamentares, e os dois candidatos à liderança da JSD, Alexandre Poço e Sofia Matos.

A única exceção a esta regra é o próprio presidente do partido Rui Rio, que já assistiu a outras sessões solenes do 25 de Abril.

Entre os nomes da lista, estão, por exemplo os dos vice-presidentes do PSD André Coelho Lima, Isabel Meireles ou Isaura Morais, do antigo eurodeputado Fernando Ruas ou dos cabeças de lista por Lisboa e Porto nas últimas eleições, Filipa Roseta e Hugo Carvalho, respetivamente.

