Sobe para cinco o número de mortes em lar da Misericórdia de Santo Tirso

O número de utentes que morreram devido ao novo coronavírus no Lar Dra. Leonor Beleza, em Santo Tirso, subiu esta sexta-feira de quatro para cinco, disse à Lusa a porta-voz da Santa Casa da Misericórdia local, Sara Almeida e Sousa.

Segundo a porta-voz, o utente, de 90 anos, encontrava-se internado no Centro Hospitalar do Médio Ave, onde acabou por morrer.

A morte soma-se às ocorridas na segunda-feira, de uma utente de 67 anos, no sábado de um utente de 60 anos, outro no dia 09 de abril, também naquela unidade hospitalar, e à primeira, uma semana antes, de um utente internado no Hospital São João, no Porto.

Numa publicação na rede social Facebook, a Misericórdia de Santo Tirso, no distrito do Porto, adianta ainda ter recebido naquela valência, uma utente, de 79 anos, com alta hospitalar por "se encontrar suficientemente melhor para poder continuar a ser tratada na sua casa".

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 150 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 483 mil doentes foram considerados curados.Portugal regista 657 mortos associados à covid-19 em 19.022 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 28 mortos (+4,5%) e mais 181 casos de infeção (+0,96%).Das pessoas infetadas, 1.284 estão hospitalizadas, das quais 222 em unidades de cuidados intensivos, e 519 foram dadas como curadas.

O decreto presidencial que prolonga até 02 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".

