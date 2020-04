Espanha ultrapassa as 20 mil mortes por Covid-19

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 565 mortes devido ao novo coronavírus, uma descida face ao dia anterior, havendo até agora um total de 20.043 mortes no país.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4.499 novos infetados, o que eleva o total de pessoas que contraíram a doença para 191.726.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 74.662 pessoas foram consideradas como curadas.

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 52.946 infetados e 7.132 mortos, seguida pela da Catalunha (39.943 e 3.879), a de Castela-Mancha (16.349 e 1.913), a de Castela e Leão (15.293 e 1.429) e a do País Basco (12.355 e 1.020).

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (428 óbitos), depois da Bélgica (453) e antes da Itália (376) e França (286).

O "estado de emergência" está em vigor desde 15 de março até 25 de abril próximo e o chefe do Governo espanhol já avisou que a medida será prolongada pelo menos durante mais duas semanas.

A evolução da epidemia de coronavírus, marcada nos últimos dias por uma diminuição nas urgências, internamentos e unidades de cuidados intensivos dos hospitais, está agora centrada no aumento significativo dos infetados detetados, devido ao aumento do número de testes de diagnósticos realizados.

O primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, reúne-se na segunda-feira com o líder do Partido Popular (direita), o maior da oposição, para explorar um eventual acordo para a "reconstrução social e económica" do país após a crise do coronavírus.

O Partido Popular tem sido um dos mais críticos deste projeto do chefe do Governo, acusando-o de tentar encobrir a sua "incompetência" na gestão da crise da covid-19.

Pedro Sánchez pretende reeditar um grande acordo de Estado semelhante aos chamados Pactos de Moncloa, um compromisso assinado no palácio com o mesmo nome, que é a sede do Governo espanhol, durante a transição democrática espanhola, em 25 de outubro de 1977, e que teve o apoio de partidos, associações empresariais e sindicais, com o objetivo de procurar estabilizar o processo de transição para o sistema democrático.