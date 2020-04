França ultrapassa as 19 mil mortes por Covid-19

A França registou 642 mortos nas últimas 24 horas em meio hospitalar e nos lares, perfazendo assim um total de 19.323 mortos desde o início da pandemia, segundo fonte oficial.

Os números do avanço do vírus em França foram divulgados hoje através de comunicado das autoridades gaulesas.Desde 01 de março, em meio hospitalar morreram 11.842 pessoas em meio hospitalar e nos lares foram registados 7.481 óbitos no mesmo período.

Em França há 30.639 pessoas hospitalizadas devido à covid-19 e 5.833 destes pacientes estão nos cuidados intensivos.

Tanto o número de pessoas hospitalizadas como os pacientes em estado grave tem vindo a descer.

A França registou até agora 111.821 casos de covid-19.

Dos que foram tratados em hospital, quase 36 mil foram considerados curados.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 154 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 497 mil doentes foram considerados curados.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.