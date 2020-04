Madeira pondera impor cordão sanitário em Câmara de Lobos

As autoridades regionais da Madeira estão a ponderar impor um cordão sanitário em Câmara de Lobos depois de 10 pessoas terem testado positivo para o novo coronavírus.

São todos moradores de um mesmo bairro e estão relacionados com dois irmãos que chegaram do continente português, em Março, e ambos cumpriram quarentena, mas só agora acusaram positivo para Covid-19.

As 10 pessoas que testaram positivo estão isoladas num hotel e há mais 40 casos suspeitos, todos relacionados entre si.

O surgimento dos novos casos coincide com o anúncio do Governo Regional, que decidiu reabrir as obras e indústria na próxima segunda-feira.