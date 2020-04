Mais 30 mortes e 663 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este sábado a existência de 687 mortes e 19.685 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 657 para 687, mais 30 - uma subida de 4,6% -, enquanto o número de infetados aumentou de 19.022 para 19.685, mais 663, o que representa um aumento de 3,5%.

O número de casos recuperados subiu de 519 para 610 - uma subida de 17,5%.

Há 1.253 doentes internados, menos 31 em relação a ontem. 228 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais seis do que na sexta-feira.

No Relatório de Situação divulgado este sábado, há, desde 1 de janeiro, um total de 162.711 casos suspeitos, dos quais 5.166 aguardam os resultados das análises e 137.860 testes que deram negativo.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (393), seguida pelo Centro (157), pela região de Lisboa e Vale Tejo (124) e pelo Algarve, com nove vítimas mortais. O boletim regista ainda quatro óbitos nos Açores.

Os casos confirmados:

157 meninos e 171 meninas com menos de 10 anos;

508 jovens entre os 10 e os 19 anos;

828 homens e 1.269 mulheres entre os 20 e 29 anos;

1.150 homens e 1.601 mulheres entre os 30 e 39 anos;

1.332 homens e 2.056 mulheres entre 40 e os 49 anos;

1.349 homens e 2.073 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.107 homens e 1.300 mulheres entre os 60 e 69 anos;

876 homens e 909 mulheres entre os 70 e os 79;

1000 homens e 1.999 mulheres casos com mais de 80 anos.

No que diz respeito aos óbitos:

3 homens e 5 mulheres entre os 40 e os 49 anos

14 homens e 5 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

43 homens e 21 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

87 homens e 58 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

201 homens e 250 mulheres com mais de 80 anos.

Praias condicionadas, restrições ao comércio e máscaras obrigatórias em escolas e transportes

Portugal deverá começar a levantar as restrições impostas pela pandemia da Covid-19 em maio, com praias condicionadas, restrições ao comércio e máscaras obrigatórias nas escolas e transportes públicos.

O plano que está a ser traçado pelo Governo deve ser anunciado no final de abril, para devolver alguma normalidade ao país no próximo mês.

Rafael Marchante/ Reuters

Alunos do ensino superior regressam às aulas presenciais a partir de 4 de maio

As universidades e institutos politécnicos têm duas semanas para se preparar para a possibilidade de recomeçar as aulas presenciais no início de maio, segundo um despacho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Depois de um mês de ensino à distância, o Ministério acredita que poderá haver condições para voltar ao modelo de ensino presencial a 4 de maio, à semelhança do que tem sido pensado para os alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade.