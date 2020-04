O combate à covid-19 no Hospital de Aveiro

É na região Centro que se regista a maior taxa de letalidade do país. Só em Aveiro, morreram cerca de 20% dos doentes com covid-19 internados no hospital.

Por falta de ventiladores, foi necessário transferir os casos mais graves e, nas últimas semanas, a pressão dos lares deixou o centro hospitalar à beira da rutura.