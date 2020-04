"Comunicação tem de ser feita de forma clara e que as pessoas saibam o que podem e devem fazer"

Guilherme Gonçalves Duarte explica os cuidados a nível de saúde quando a economia reabrir.

O médico de saúde pública defende que o alargamento da comunicação terá de ser feito com regras muito específicas e com regras de proteção delineadas e bem comunicadas para a população em geral.

Alerta ainda que se tem de ter cuidado com algumas atitudes de socialização, nomeadamente os aglomerados, porque conferem o potencial das pessoas contactarem umas com as outras e por isso criarem novas cadeias de tramissão do vírus.

"Todas as possibilidades de socialização devem estar bem compreendidas", defende Guilherme Gonçalves Duarte.

ESPECIAL CORONAVÍRUS