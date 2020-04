No início da semana a SIC deu a conhecer a história do Alexandre, da avó Lurdes e do avô José. Não tinham computador em casa e um através de uma doação, Alexandre agora já pode acompanhar as aulas dadas à distância.

Este é apenas um exemplo. Várias autarquias estão a distirbuir equipamento informático aos alunos sem computador e internet. E há particulares e empresas que também estão a ajudar.

ESPECIAL CORONAVÍRUS