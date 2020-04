Irão prolonga por um mês autorização de saída a 100.000 prisioneiros

O Irão vai prolongar por um mês a permissão de saída concedida a 100.000 prisioneiros, num esforço de contenção da propagação do novo coronavírus nas prisões iranianas, anunciou este domingo o Presidente iraniano.

A permissão concedida aos prisioneiros prolonga-se, assim, até 20 de maio, anunciou Hassan Rohani numa conferência do comité nacional de luta contra o novo coronavírus.

A medida será aplicada pela autoridade judicial, que não confirmou o anúncio, mas mencionou o recurso à "clemência".

"Por termos recorrido a toda a clemência que a lei autoriza, esperamos que um número significativo de prisioneiros a quem foi concedida permissão de saída não volte à prisão, e até que muitos daqueles que estão atualmente presos sejam libertados", afirmou Gholamhossein Esmaïli, porta-voz da autoridade judicial, citado pela AFP, acrescentando que a decisão será tomada a 29 de abril.

A autoridade iraniana anunciou, em março, que 100.000 prisioneiros seriam libertados temporariamente.

Na celebração do ano novo no Irão, que, segundo o calendário solar Hijri, adotado no país, foi celebrado, este ano, a 20 de março, o responsável pela autoridade judicial declarou que 10.000 reclusos seriam perdoados.

Esmaïli concretizou, na altura, que a medida iria "diminuir o número de prisioneiros, tendo em conta a situação sensível no país".

Na sexta-feira, as Nações Unidas instaram o Irão a libertar os presos políticos, devido ao risco de infeção nos estabelecimentos prisionais.

O país continua a deter cidadãos com dupla nacionalidade, tendo vários grupos de defesa dos direitos humanos apontado que esses indivíduos estão a ser detidos para serem utilizados como moeda de troca em negociações com o ocidente.

O Irão é o país do médio oriente mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, com mais de 82.000 pessoas infetadas e 5.118 mortes registadas até ao momento.

ESPECIAL CORONAVÍRUS