Juntos contra a Covid-19. Concerto solidário juntou estrelas da música mundial

Dezenas de artistas mundialmente conhecidos juntaram-se, sem sair de casa, num evento online com o objetivo de recolher fundos para o combate à pandemia da Covid-19.

Stevie Wonder, Taylor Swift, Elton John, Jennifer Lopez, Rolling Stones, Coldplay e John Legend foram alguns dos músicos que participaram no "One World: Together at Home", que contou também com a apresentação de Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel, entre outros.

Um dos momentos mais marcantes foi o concerto dos Rolling Stones, com destaque para Charlie Watts, o baterista da icónica banda britânica que, mesmo sem dispor de uma bateria, mostrou dominar a arte do improviso:

A todas estas figuras ainda se juntaram as intervenções de Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, David Beckham, entre outros.

O último momento musical da noite foi protagonizado por um quinteto inédito. Ao conceituado pianista chinês Lang Lang juntaram-se as vozes de três figuras incontornáveis do panorama musical internacional: Céline Dion, Lady Gaga, John Legend e Andrea Bocelli.

O evento, que foi criado pela ONG Global Citizen em parceria com a Organização Mundial da Saúde, conseguiu angariar mais de 32 milhões de euros.

Pode rever o concerto aqui, na íntegra.