Mais 14 detidos por desobediência no âmbito do estado de emergência

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou que 14 pessoas foram detidas por crime de desobediência, até às 17:00 deste domingo, no âmbito do terceiro período do estado de emergência, em vigor desde as 00:00 de sábado.

Numa nota, o MAI realçou que quatro destes cidadãos foram detidos por desobediência à obrigação de confinamento obrigatório e 10 por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário.

No mesmo período, de acordo com o MAI, foram encerrados 22 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

O MAI destacou que estas 14 detenções e o encerramento de 22 estabelecimentos juntam-se aos números relativos aos dois primeiros períodos de estado de emergência.

No primeiro período, entre 22 de março e 2 de abril, foram detidas 108 pessoas por crime de desobediência e foram encerrados 1.708 estabelecimentos comerciais e, no segundo período, entre 3 e 17 de abril, registaram-se 184 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 432 estabelecimentos.

ESPECIAL CORONAVÍRUS