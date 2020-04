Pandemia de Covid-19 entrou na fase descendente em Nova Iorque

O governador Andrew Cuomo afirmou este domingo que a pandemia de Covid-19 iniciou uma curva "descendente" em Nova Iorque, tendo feito nas últimas 24 horas 507 mortos, o número mais baixo desde 2 de abril.

"Todas as indicações indicam que estamos numa fase descendente", afirmou o governador na habitual conferência de imprensa para fazer um balanço da situação, pedindo, no entanto, prudência."A continuação da diminuição (de casos) dependerá do que fizermos", sublinhou Cuomo, que prolongou recentemente as medidas de isolamento até 15 de maio."Devemos permanecer prudentes e coordenados" para não comprometer os progressos alcançados, insistiu numa altura em que aumentam nos Estados Unidos as manifestações para exigir o fim das medidas de confinamento, pedindo o recomeço das atividades económicas.