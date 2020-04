Arsenal anuncia acordo com jogadores para baixar salários em 12,5%

O Arsenal anunciou, através de um comunicado, que os futebolistas do plantel e a equipa técnica aceitaram baixar os seus salários em 12,5% para ajudar o clube durante a crise desencadeada pela pandemia da Covid-19.

"Temos o prazer de anunciar um acordo com os jogadores e o corpo técnico para ajudar o clube neste momento crítico", pode ler-se na abertura do comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Arsenal.

Segundo o clube londrino, este acordo foi alcançado na sequência de várias reuniões "muito positivas e construtivas", nas quais jogadores e treinadores, após ponderada a gravidade da situação causada pela pandemia da Covid-19, demonstraram "um forte desejo de auxiliarem a família do Arsenal".

"Assim sendo, as reduções salariais no valor de 12,5 por cento entrarão em vigor já este mês de abril, mas se forem cumpridas nas próximas temporadas metas concretas ligadas ao sucesso em campo, o clube reembolsará os jogadores e treinadores dessas verbas. Nessa altura, caso atinjamos essas metas, que dependem em grande medida dos jogadores, estaremos numa situação financeira mais sólida e em condições de o fazer", refere o comunicado do Arsenal.