Libertados 1.100 reclusos e cerca de 200 aguardam saída administrativa

Cerca de 1.100 reclusos foram libertados pelo perdão no âmbito da pandemia de covid-19 e estão em curso perto de 200 autorizações de saída administrativa extraordinária, estando o Governo a avaliar os indultos a remeter ao Presidente da República.

Dados fornecidos hoje à agência Lusa pela Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), indicam que, desde o dia 11 de abril, cerca de 1.100 presos beneficiaram do perdão, uma medida que consta do regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça, aprovada no âmbito da pandemia de covid-19.

Os serviços prisionais informam também que já foram instruídos e remetidos para avaliação do Ministério da Justiça os processos de indulto, que será concedido pelo Presidente da República, mas não divulgam o número de propostas.

Quanto às licenças de saída administrativa extraordinária, até sexta-feira passada foram remetidas para os estabelecimentos prisionais cerca de duas centenas de autorizações.

A Direção-Geral dos Serviços Prisionais ressalva que o processo de concessão da saída administrativa é dinâmico e que, entre o envio para os estabelecimentos prisionais das autorizações e a saída dos reclusos, “há um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que implicam algum tempo de execução”.

O regime excecional de libertação de presos, no âmbito da pandemia da doença covid-19, que entrou em vigor no dia 11 de abril, permite a concessão de um perdão parcial de penas até dois anos, define um regime especial de indulto, autoriza saídas administrativas extraordinárias e a antecipação excecional da liberdade condicional.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 735 mortes e 20.863 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 714 para 735, mais 21 - uma subida de 2,9% - , enquanto o número de infetados aumentou de 20.206 para 20.863, mais 657, o que representa um aumento de 3,2%.

O número de casos recuperados mantém-se nos 610 pelo terceiro dia consecutivo.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 02 de maio prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".