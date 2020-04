As micro-empresas pedem um fundo de tesouraria de 5500 milhões de euros do Orçamento do Estado, a fundo perdido, para conseguirem retomar a atividade quando o país o permitir.

A Confederação de Micro, Pequenas e Médias Empresas, que foi recebida pelo Presidente da República, diz que há mais de um milhão de micro empresas que não conseguiram ter acesso ao lay-off ou às linhas de crédito disponibilizadas pelo Governo.