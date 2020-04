"Ninguém tenha a ilusão de que em maio vamos viver como em fevereiro"

Ainda faltam quase 2 semanas, mas o primeiro-ministro já está a preparar o país para o levantamento de restrições que vai acontecer em maio, com contenção e com "noção" de que não é um regresso à normalidade.

"Podemos começar a aliviar medidas, mas que ninguém tenha a ilusão que a partir de maio vamos viver como vivíamos até ao mês de fevereiro", disse o primeiro-ministro na manhã desta segunda-feira, depois de uma reunião com o Cardeal Patriarca de Lisboa para conversar sobre as limitações impostas nas celebrações religiosas.

António Costa reconhece que "não podemos viver permanentemente nesta clausura em que estamos, mas não vamos poder retomar a normalidade até haver uma vacina", acrescentou, apontando para um "melhor cenário" para o verão do próximo ano. E porque "isso ainda não está no horizonte", nas palavras de António Costa, mesmo sem estado de emergência, as medidas de distanciamento e higiene vão ter que continuar.

O primeiro-ministro adianta que no Conselho de Ministros de 30 de abril, o Governo vai adotar um conjunto de medidas para o pós-estado de emergência, mas avisa deste já que vai haver "um longo período" em que os portugueses vão ter que aprender a "conviver com o vírus".

