O PCP defende a anulação de toda a dívida pública emitida pelos Estados europeus para financiar as despesas do combate à Covid-19.

Numa declaração enviada às redações, a dois dias do Conselho Europeu que vai decidir sobre uma estratégia comum de relançamento da economia, o eurodeputado João Ferreira propõe ainda a revogação do artigo do tratado europeu que impede o Banco Central Europeu de financiar diretamente os Estados-membros.

ESPECIAL CORONAVÍRUS