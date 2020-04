Quase todos os passageiros de cruzeiros já estão em casa

O Costa Deliziosa era o último navio de cruzeiro, operado por uma grande empresa, com um número significativo de passageiros ainda a bordo.

Ao contrário do que aconteceu com outras embarcações, os passageiros a bordo do Costa Deliziosa não estiveram muito tempo em isolamento. Depois de colocadas, por um breve período em quarentena, após um passageiro ter deixado o navio com problemas de saúde, as pessoas a bordo do navio viram as restrições serem levantadas depois desse passageiro ter testado negativo para a Covid-19.

Não há relatos de ninguém infetado a bordo.

Guglielmo Mangiapane

A embarcação tinha partido de Veneza a 5 de Janeiro para dar a volta ao mundo, numa viagem que acabou interrompida pela pandemia de coronavírus, e atracou finalmente, de acordo com a Associação Internacional de Cruzeiros, esta segunda-feira, no porto italiano de Génova, deixando em terra 1519 passageiros e 898 tripulantes.

Há mais de um mês que estavam impedidos de abandonar o navio, depois de alguns passageiros terem desembarcado, a 16 de Março, na Austrália - os poucos que estavam autorizados.

Depois de uma primeira paragem em Barcelona, na segunda-feira, onde desembarcaram cidadãos espanhóis, portugueses e franceses, o Costa Deliziosa partiu para Génova com os demais passageiros.

Uma das pessoas ainda a bordo, a norte-americana Dana Lindberg, contou à CNN que não tinha sido ainda dada qualquer informação sobre o que fazer após o desembarque: "Eu ainda não tenho ideia do que fazer para voltar para os EUA. Não sei se ficamos no navio à espera de um voo, se vamos para o hotel ou se nos será oferecido um voo na quarta-feira".

A empresa garante que "organizou o transporte para os vários países de residência".

Rafael Marchante

O Artania

A Associação Internacional de Cruzeiros é uma organização que abrange 95% de todos os navios de cruzeiro, incluindo os que são propriedade dos maiores operadores do setor. A informação, agora divulgada, deixa por isso de fora uma última embarcação, atracada com oito passageiros a bordo.

O Pheonix Reisen Artania está atualmente a navegar de regresso à Alemanha, depois de ter atracado na Austrália terem sido diagnosticados 36 casos de contágio por Covid-19.

Num comunicado, a Phoenix Reisen garantiu que esses passageiros foram posteriormente desembarcados, e colocados em quarentena, em hospitais locais. Além destes, houve um outro passageiro que, logo no início da viagem, desembarcou e testou positivo para o coronavírus.

Desde então, três pessoas a bordo morreram - dois passageiros e um tripulante. Os passageiros saudáveis ​​permaneceram a bordo do navio até terem vôos de repatriamento, o que veio a acontecer no dia 29 de março. Os oito passageiros ainda a bordo escolheram voltar pelo mar por motivos de saúde.

O Artania acabou por ficar em quarentena na Austrália por 14 dias, até receber permissão para voltar à Alemanha. Autorizado a fazê-lo, no útlimo fim-de-semana, o navio está a fazer agora a viagem de regresso. Estão previstas paragens em Bali, esta quinta-feira, e em Manila, a 28 de abril, para levar alguns membros da tripulação para casa.

A data de chegada prevista a Bremerhaven é 31 de maio de 2020.