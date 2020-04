Tom Brady apanhado a treinar num parque fechado por causa do coronavírus

Tom Brady foi apanhado a treinar sozinho num parque de Tampa, na Florida, que tinha sido fechado ao publico como medida de contenção do novo coronavírus. O jogador de futebol americano ignorou os avisos das autoridades e decidiu tentar a sorte, mas não lhe correu bem.

Na segunda-feira, a mayor de Tampa, Jane Castor, denunciou o atleta durante uma conversa em direto com o mayor de St. Petersburg, Rick Kriseman.

"Os nossos parques estão fechados e, por isso, estamos a fazer patrulhamento para garantir que as pessoas não vão lá praticar desportos. No outro dia, viram uma pessoa a fazer exercício num dos parques. Foram dizer-lhe que estava fechado. Era Tom Brady", disse Jane Castor.

Na conta do Twitter City of Tampa, escreveram: "Sentimos muito, Tom Brady! Mal podemos esperar para lhe dar as boas-vindas na nossa comunidade com grandes sorrisos. Até lá, por favor, mantenha-se em casa o quanto puder para ajudar a baixar a curva".

Tom Brady, de 42 anos, mudou-se para a Florida depois de assinar contrato com a equipa Tampa Bay Buccaneers por duas temporadas. O jogador da NFL conquistou seis títulos do Super Bowl na antiga equipa, os Patriots.