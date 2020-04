Transferência de doentes com covid-19 para hotel gera protestos na Madeira

A transferência de 22 doentes com covid-19 para o isolamento num hotel levou a protestos dos moradores do Cabo Girão, na Madeira.

Este é o local onde está a unidade hoteleira encontrada para alojar temporariamente os doentes.

Os infetados com coronavírus foram levados do bairro social Nova Cidade, o foco de contágio que levou à imposição do cordão sanitário em Câmara de Lobos, mas a chegada ao Cabo Girão não foi bem acolhida.

O autarca da Câmara de Lobos já tinha dito que a situação era complicada. Isto porque num primeiro momento foi dito que iam para isolamento num hotel, o que era o melhor, dado a elevada lotação do bairro social. Apesar da promessa, não foi fácil encontrar um hotel para acolher os infetados.

A transferência acabou por ser feita esta terça-feira à tarde, mas com protestos da população de Cabo Girão.