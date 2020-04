Como evitar que as lentes dos óculos fiquem embaciadas com o uso de máscara?

Quem usa óculos está habituado a que embaciem com o choque de temperaturas, por exemplo quando se abre a porta do forno, mas rapidamente voltam ao estado normal. Quando se usa uma máscara isso já não acontece, as lentes estão em permamente contacto com o ar quente que é expirado.

O The New York Times foi perguntar a profissionais de saúde, que usam regularmente uma máscara no dia-a-dia, que truques existem para quem usa óculos.

A primeira dica é ajustar a máscara ao rosto. A grande parte tem um aro moldável que pode ser ajustado ao formato da cara e, com os elásticos que prendem nas orelhas na medida correta, pode ser o primeiro passo para que as lentes deixem de ficar embaciadas.

"Se o ar continua a sair por cima é porque a máscara não está colocada corretamente", disse Shan Soe-Lin, professor do Instituto de Assuntos Globais do Instituto Yale Jackson.



No entanto, se ajustar as máscara não for suficiente, esta pode ainda ser colada na parte superior com uma fita adesiva, que deixe a pele respirar.

"É algo que muitos estudantes de medicina aprendem desde o início quando usam óculos de proteção para os olhos", disse Andrew Janowski, professor de doenças infecciosas pediátricas no Hospital Infantil St. Louis da Escola de Medicina da Universidade de Washington.

Uma das dicas dadas pelos profissionais, que para eles talvez seja das mais fáceis de concretizar para quem usa máscara, é colocar os óculos por cima da máscara. Deve-se assim puxar a máscara o mais para cima possível, salvaguardando que a parte inferior fica sempre debaixo do queixo.

Mas se estes truques não forem suficientes, existem alguns tratamento que se podem dar às lentes para evitar que embaciem.

Tratamentos caseiros que podem evitar o embaciamento das lentes

O primeiro e mais simples é água com sabão. Um cirurgião britânico publicou um artigo em 2011 que mostava que lavar os óculos com água e sabão e deixá-los secar ao ar pode ajudar.

O sabão é um surfactante, ou seja um agente ativo de superfície, e em conjunto com a água forma uma película muito fina na lente que vai impedir as moléculas de água de formar gotículas que levam as lentes a embaciarem.

Esta técnica pode ter efeito até cerca de meia hora nas lentes e se a máscara estiver corretamente colocada poderá ser ainda melhor.

A nível popular existem outros tratamentos caseiros que envolvem champô, pasta dos dentes e creme de barbear.

O que são as toalhitas anti-embaciamento?

É outra solução que está disponível, mas poderá sair mais cara que a anterior.

O The New York Times dá conta de uma marca vendida na Amazon em que um pacote de 20 toalhitas custa 30 dólares, ou seja cada uma custa 1,50 dólares.

Porém este tratamento de lentes poderá ser mais duradouro que o anterior. O efeito de um toalhita da FogTech Dx, uma marca usada por profissionais de saúde e de segurança alimentar, bombeiros e mergulhadores, pode durar entre três a cinco dias.

São compostas por absorventes de silicone misturados com álcool etílico. Quando o álcool evapora deixa uma fina camada transparente que resiste ao embaciamento.

E se nada funcionar?

Hoje a grande parte das lentes que são comercializadas são tratadas com revestimentos de proteção contra reflexos, raios UV, manchas, o que pode impossibilitar que os tratamentos anti-embaciamento resultem.

Se nenhum destes truques resultar, provavelmente quem usa óculos terá de conviver com as lentes embaciadas quando usa máscara.

Mas com o aumento das temperaturas exteriores, começa a haver uma aproximação da temperatura do ar e da respiração, e o embaciamento das lentes por causa do uso de máscara poderá deixar de acontecer.

ESPECIAL CORONAVÍRUS