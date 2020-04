Na abertura do debate quinzenal no Parlamento, o PS fez questão de enaltecer o papel da escola "que soube reinventar-se", em tempo de pandemia de coronavírus, mas que deixou evidentes as desigualdades sociais.

António Costa respondeu com a aposta na telescola, que envolve uma centena de docentes que trocaram a sala de aula pelo estúdio de televisão e estão agora expostos à crítica, por vezes "cruel e mesquinha" das redes sociais.