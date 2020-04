Covid-19: As praias que vão reabrir na Austrália e a legalização da canábis no Líbano

Com pouco mais de 6.600 casos positivos do novo coronavírus, a Austrália começa dar sinais de querer retomar a actividade económica. A famosa praia de Bondi, cujas imagens correram mundo por estar repleta de pessoas em plena pandemia, vai reabrir gradualmente.

Já no Líbano, o Parlamento legalizou a canábis medicinal, com o pretexto do combate ao coronavírus. O plenário foi convocado para aprovar um empréstimo do Banco Mundial para fortalecer o sistema de saúde e os deputados acabaram por aprovar também a legalização do cultivo de canábis.

