Covid-19: Gareth Bale doa mais de 500 mil euros a hospital onde nasceu

O futebolista galês do Real Madrid, Gareth Bale, anunciou esta quarta-feira que doou 500 mil libras (569 mil euros) ao hospital de Cardiff onde nasceu, como contributo na luta contra a pandemia da covid-19.

"O Hospital Universitário do País Gales ocupa um lugar especial no meu coração. Foi aqui que nasci e tem sido um grande apoio para os meus amigos e familiares e para a comunidade em geral", disse o internacional galês, de 30 anos, num vídeo publicado na conta do Conselho de Saúde de Cardiff na rede social Twitter.