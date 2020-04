Empresa russa de Internet realiza testes de despistagem em Moscovo

Uma empresa de internet russa, Yandex, lançou um serviço gratuito de despistagem para os habitantes de Moscovo, epicentro da pandemia de Covid-19 na Rússia.

A Yandex, criadora de um motor de busca de internet no país, lançou a iniciativa no âmbito da "aliança contra o coronavírus", criada em março por empresas tecnológicas e industriais, com apoio e financiamento do Estado russo.

O serviço, que propunha inicialmente a despistagem gratuita, feita ao domicílio às pessoas com mais de 65 anos, abriu-se esta semana ao resto da população. A Rússia viu aumentar o número de infetados, atingindo hoje os 57.999 contágios e 513 mortes.

O governo russo afirma ter realizado uma das mais elevadas taxas de despiistagem do mundo, com 2,2 milhões de testes desde o início da pandemia, mas o sistema tem sido criticado devido a falhas nos resultados.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 176 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 567 mil doentes foram considerados curados.

