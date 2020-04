Equipa em 3.º lugar e a 12 pontos do líder declarada campeã na Escócia 

O futebol escocês fica esta semana marcado por uma conquista insólita, depois do Auchinleck Talbot ter sido declarado campeão de juniores na Região Oeste, quando estava em terceiro lugar e a 12 pontos do líder.

Devido à pandemia do coronavírus, a Associação de Futebol Júnior da Escócia foi obrigada a terminar a época mais cedo e, para não acabar sem um campeão, decidiu a classificação final com base na média pontos ganhos nos jogos até então disputados.

A BBC conta que quando o campeonato foi suspenso, o Talbot tinha 41 pontos e o primeiro classificado, Kilwinning Rangers, 53, mas com mais nove partidas disputadas.

O Talbot, com 41 pontos em 16 partidas, terminou o campeonato com uma média de 2,56 pontos, uma média superior à do Kilwinning Rangers, com 2,12, resultante de 53 pontos em 25 encontros.

Para além do título, o Talbot ganha ainda a oportunidade de participar na Taça da Escócia.