Estado de emergência pode prejudicar saúde mental dos portugueses

Um estudo feito pela Fixando concluiu que os portugueses estão mais stressados e ansios do que o habitual. Em causa, está o confinamento em casa e a perda de rendimentos.

Os psicólogos que conduziram o estudo concluíram ainda que, a médio prazo, mesmo com o fim do estado de emergência, os portugueses podem ficar com pânico de sair de casa, e, a longo prazo, podem surgir outras patologias, como fobia social ou transtorno obsessivo compulsivo, especialmente nos profissionais de saúde que lidam diariamente com a realidade da pandemia da Covid-19.

José Arantes deixa a recomendação de levar um dia de cada vez. O psicólogo diz que é preciso não estar parado e ser criativo durante estes tempos de pandemia em que a incerteza assusta cada vez mais portugueses.

